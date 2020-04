Primo piano Augusta al voto tra il 15 settembre e il 15 novembre. Ecco le novità approvate in commissione Ars di

AUGUSTA – Oggi in commissione Affari istituzionali all’Ars, è stato discusso e approvato il disegno di legge che prevede il rinvio delle elezioni amministrative in autunno. Saranno rinviate nella prima finestra utile che va dal 15 settembre al 15 novembre.

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si voterà eccezionalmente in due giorni: la domenica dalle ore 7 alle ore 22 e il lunedì successivo dalle ore 7 alle ore 14. Nell’attesa saranno prorogate tutte le cariche degli attuali sindaci, delle giunte e dei consigli comunali, come richiesto nei giorni scorsi da Anci Sicilia. Nella provincia di Siracusa, le elezioni interesseranno i comuni di Augusta (scadenza naturale) e Floridia (anticipate).

Contestualmente è anche stato approvato il rinvio delle elezioni per le Città metropolitane e Liberi consorzi (ex Province), che si svolgeranno entro 60 giorni dalla proclamazione dei nuovi sindaci e consiglieri comunali, in modo tale da garantire ai nuovi eletti di poter partecipare a tali elezioni di secondo grado.

“Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto l’assessore Grasso e i suoi Uffici, nonché i componenti della Commissione, per il prezioso spirito collaborativo nella trattazione del disegno di legge – dichiara il presidente della commissione regionale Affari istituzionali, Stefano Pellegrino – Sono certo che nessun nuovo picco pandemico potrà colpire la nostra Sicilia e, pertanto, non ritengo sussistente in autunno il pericolo di un ulteriore rinvio delle elezioni”.

