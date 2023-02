Primo piano Augusta, allagamento sede Usmaf, approvati lavori urgenti su condotta fognaria per 31mila euro di

AUGUSTA – A seguito dell’allagamento della sede dell’Usmaf in via Darsena, verificatosi per l’ultima perturbazione che ha colpito la Sicilia sud-orientale e che ha determinato la chiusura provvisoria dell’ufficio territoriale di sanità marittima, l’amministrazione comunale ha approvato un intervento urgente sulla condotta fognaria tra via della Dogana e via Darsena per costi stimati in 31mila euro.

Con una nota stampa, il direttore dell’Usmaf di Augusta, dirigente medico Giuseppina Di Giacomo, ha espresso a nome del personale dipendente dal ministero della Salute “un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale nella persona del sindaco dott. Giuseppe di Mare, del presidente del Consiglio comunale Marco Stella, del responsabile 4° Settore – Lavori pubblici ing. Carmelo Bramato, dell’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua, del geom. Sebastiano Ponzio e di tutto il personale tecnico che a qualunque ora ed anche con condizioni meteo proibitive si è prodigato con interventi volti alla soluzione di un’emergenza che ha interessato lo scrivente Ufficio“.

“Un grazie doveroso per avere con prontezza, competenza e professionalità risolto una grave problematica che ha compromesso la funzionalità dell’Ufficio con la conseguente interruzione di un pubblico servizio – ha aggiunto la dottoressa Di Giacomo – Grati per la costante presenza e per il prezioso e fattivo supporto“.

In data 20 febbraio, a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali che hanno accertato la presenza di perdite dalla condotta fognaria vetusta e infiltrazioni nell’ufficio ministeriale, è stato infatti approvato con delibera di giunta il progetto definitivo-esecutivo dei lavori urgenti sulla tubatura interessata per un quadro economico complessivo di 31mila euro (di cui 23.269 euro per importo lavori e 7.730 euro di somme a disposizione dell’amministrazione), fondi da reperire nel bilancio comunale.