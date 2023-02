Primo piano Augusta, riparte il consiglio comunale. Il depuratore “mancato” in aula 4 anni dopo di

AUGUSTA – Il consiglio comunale di Augusta tornerà a riunirsi, a seguito di convocazione del presidente Marco Stella, la mattina di martedì 28 febbraio, su ben dodici punti all’ordine del giorno (tra cui, cinque debiti fuori bilancio), a quasi tre mesi dall’ultima seduta. Ma l’attenzione è già rivolta alle successive adunanze che vedono tra l’altro una seduta monotematica sul “mancato” depuratore, che la cittadinanza attende da troppi anni.

Lunedì 13 marzo (ore 10) si aprirà il confronto in aula consiliare sugli strumenti di programmazione che la giunta sottoporrà al vaglio, dal programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, al documento unico di programmazione (Dup) 2023-2025, al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Un filo conduttore, quello dei programmi, che sarà idealmente ripreso nella seduta di lunedì 27 marzo (ore 10), che vede all’ordine del giorno l’adozione preliminare del Piano di utilizzo del demanio marittimo (Pudm), dopo il punto sulla relazione del sindaco sullo stato di attuazione del programma inerente all’annualità tra il 23 ottobre 2021 e il 22 ottobre 2022.

Si terrà, invece, la mattina di mercoledì 15 marzo (ore 11,30) un consiglio comunale monotematico sullo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del depuratore e delle necessarie opere di collettamento ad Augusta, chiamando a confronto la Struttura commissariale unica che dal 2017, chiusa la precedente fase commissariale regionale, ha visto avvicendarsi a Roma due commissari, segnatamente Enrico Rolle fino al 2020 e Maurizio Giugni attualmente in carica, affiancato dal sub commissario Riccardo Costanza per i comuni siciliani.

Fu Rolle a partecipare a un consiglio comunale monotematico sulla depurazione delle acque reflue nel gennaio del 2019, ben quattro anni fa, quando si prevedevano le opere realizzate entro l’estate del 2022. Il 15 marzo prossimo, dagli attuali responsabili, dovrebbero arrivare informazioni puntuali e risposte ai quesiti dei consiglieri comunali, dinanzi ai cittadini in aula o in collegamento tramite la diretta streaming ufficiale, su un progetto esecutivo per depuratore e collettamento fognario il cui affidamento risale all’aprile di tre anni fa.

(Nella foto di copertina: scarichi fognari alla spiaggetta del lungomare Rossini)