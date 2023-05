Primo piano Augusta, allerta meteo “arancione” nel weekend. Si attende comunicazione del sindaco di

AUGUSTA – Previsioni di maltempo sull’intero weekend. Allerta meteo confermata “arancione” nel Siracusano per questo sabato ed estesa alla giornata di domenica 21 maggio, mentre nel nord-est della Sicilia l’allerta è stata innalzata già da questo sabato pomeriggio a livello “rosso” con fasi operative di “allarme”. Ad Augusta, sono in programma diverse iniziative all’aperto nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono della città, su tutte il concerto di questo sabato sera dalle ore 21,30 in piazza Castello (giardini pubblici) del giovane rapper LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio.

Al momento, non si segnalano dal Comune modifiche al programma, mentre il sindaco Giuseppe Di Mare ha annunciato una diretta social alle ore 17 per comunicare “alcune cose importanti“. Il Centro operativo comunale (Coc) risulta già attivato a partire dalle ore 16 di venerdì 19, con apposita ordinanza sindacale, per la gestione degli eventi connessi ai festeggiamenti, con sede operativa allestita in piazza Castello nel piazzale dinanzi all’ufficio Anagrafe.

Tornando all’avviso sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico diramato nelle prime ore del pomeriggio dalla Protezione civile in Sicilia, si prevedono per domenica precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati” e temperature “massime in locale sensibile diminuzione“.

Ancora nel bollettino sulla domenica, si stimano venti “forti con raffiche di burrasca orientali, in attenuazione“, inoltre “molto mossi tutti i bacini occidentali, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione“.

