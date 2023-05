Primo piano Augusta, festeggiamenti San Domenico e allerta meteo, il sindaco: confermati tutti gli eventi di

AUGUSTA – Nonostante l’allerta meteo “arancione” in vigore per l’intero weekend nel Siracusano, ad Augusta sono confermati tutti gli eventi in programma questo sabato, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Domenico, con il rapper LDA che salirà sul palco dotato di copertura in piazza Castello (giardini pubblici) alle ore 21,30 per il primo dei cinque spettacoli serali del programma comunale. Questa in sintesi, la comunicazione divulgata dal sindaco Giuseppe Di Mare attraverso la preannunciata diretta video sulla propria pagina social.

“Anche se il tempo è molto instabile – afferma il primo cittadino – non ci risulta che ci siano particolari problemi, quindi il concerto di LDA delle ore 21,30 si tiene regolarmente qui in piazza Castello“. “Non c’è il sole, però si sta anche bene, un po’ di vento – precisa – ci si imbottisce un pochino per venire stasera al concerto di LDA e si gusterà sicuramente una bella serata di musica, tanto attesa per la nostra festa del santo patrono. L’invito è semplicemente quello di non venire a maniche corte“. Ha altresì confermato la sfilata-concerto della banda musicale cittadina alle ore 19, che festeggerà tra piazza Duomo e piazza Castello il 15° anniversario della rifondazione.

Intanto alle ore 16 di questo sabato è scattato il piano straordinario di viabilità, che coinvolge il centro storico, in vigore nelle fasce orarie pomeridiane e serali fino a mercoledì 24 maggio. Al via le cinque linee di bus navetta gratuite.

Il Centro operativo comunale (Coc) è attivo, con apposita ordinanza sindacale, per la gestione degli eventi connessi ai festeggiamenti dal 20 al 24 maggio, con sede operativa allestita in piazza Castello nel piazzale dinanzi all’ufficio Anagrafe. Oltre agli agenti della Polizia municipale, al lavoro per garantire il corretto svolgimento delle iniziative anche numerosi volontari delle varie associazioni di protezione civile, per un numero complessivo pari a 105 persone.