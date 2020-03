Primo piano Augusta, allerta meteo “arancione” per il 25 marzo di

AUGUSTA – È stata diramata l’allerta “meteo” arancione, o di “preallarme“, in provincia di Siracusa per la giornata di mercoledì 25 marzo. Lo si apprende dall’avviso regionale di protezione civile pubblicato questo pomeriggio.

Sul fronte del rischio meteo-idrogeologico, l’ultima allerta meteo “arancione” per la provincia aretusea risalirebbe a fine novembre. In questo periodo si aggiunge alle limitazioni agli spostamenti imposte dai decreti governativi per il contenimento sanitario da Coronavirus.

Sono previste, dalla notte tra martedì e mercoledì e per tutta la giornata di mercoledì, precipitazioni “diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati generalmente elevati“, inoltre venti “di burrasca o burrasca forte nord-orientali” e mari “da agitati a molto agitati lo Ionio e lo Stretto di Sicilia“.

