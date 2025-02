Primo piano Augusta, allerta meteo “gialla” dalla notte tra sabato e domenica: previsti venti forti di

AUGUSTA – Maltempo in arrivo sulla Sicilia con fasi operative per gli enti locali tra “attenzione” e “pre-allarme” su quella orientale.

La Protezione civile regionale dispone, dalla mezzanotte tra sabato e domenica e per tutta la giornata di domenica 2 febbraio, allerta meteo “gialla” per la Sicilia sud-orientale, comprendendo il Siracusano, e allerta meteo più severa, di livello “arancione”, per la Sicilia nord-orientale, includendo il Catanese.

Nel bollettino sul rischio meteo-idrogeologico si legge che, dalla mezzanotte e per la giornata di domenica 2 febbraio, sono previste precipitazioni “da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati“.

Potrebbero soffiare venti “da forti a burrasca sud-orientali” e, quanto ai mari, si prevedono “agitato lo Stretto di Sicilia, in estensione allo Ionio meridionale; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali“.

(Foto di copertina: repertorio)