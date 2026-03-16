News Augusta, allerta meteo declassata da arancione a gialla: scuole riaprono di

AUGUSTA – L’allerta regionale per il rischio meteo-idrogeologico è stata declassata, già nel pomeriggio di questo lunedì 16 marzo, da “arancione” a “gialla“, quindi con fasi operative di generica “attenzione“, almeno per il Siracusano. L’allerta meteo resterà “arancione”, fino a domani, tra Catanese e Messinese.

Pertanto, le scuole cittadine torneranno regolarmente aperte, così come il cimitero comunale, la biblioteca “Georges Vallet”, giacché l’ordinanza sindacale adottata ieri riguardava la sola giornata odierna.

Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani, martedì 17 marzo, le precipitazioni si stimano “diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e centromeridionali con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, specie sui versanti ionici centro-settentrionali e orientali; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori centrali“.

Sono comunque previsti venti “da forti a burrasca dai quadranti orientali sui settori ionici“, infine, quanto ai mari, si prevede “agitato lo Ionio. Molto mosso lo Stretto di Sicilia“.

(Foto di copertina: repertorio)