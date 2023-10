Primo piano Augusta, “All’ombra de’ cipressi”, alunni mettono in scena e in foto il ricordo di concittadini illustri defunti [Video] di

AUGUSTA – Il progetto dal titolo “All’ombra de’ cipressi“, promosso dal 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” per la seconda edizione, è stato molto apprezzato dal pubblico giunto per la presentazione venerdì scorso nella chiesa delle Anime Sante.

“In Sicilia c’è l’usanza di festeggiare i morticini con dolci e regali – ha affermato nel corso dell’iniziativa il sindaco Giuseppe Di Mare – costume ritenuto da molti insolito. Queste iniziative sono il modo migliore per onorare il ricordo di chi non c’è più. Rivolgo un pensiero ai tanti Domenico Costa nel mondo che combattono per la vita”. Mentre l’assessore alla cultura Pino Carrabino ha raccontato un giorno particolare: “Nelle vesti di assistente del mio maestro Elio Salerno, ero presente il giorno in cui si intitolò la scuola a Domenico Costa. Oggi con questo spettacolo tutti conosceranno la storia di un semplice maestro elementare esempio di grandi virtù”.

Nel pomeriggio del 27 ottobre, due gli omaggi teatrali: uno agli uomini che hanno contribuito a scrivere la storia di Augusta e il secondo proprio a Domenico Costa, maestro di scuola elementare partito al fronte della cui esempio di vita è stato ricordato attraverso le parole di una pubblicazione dello stesso Carrabino sul Bollettino della Società augustana di storia patria. Quindi il finale a sorpresa, con la voce del compianto Marcello Giordani nei panni di Calaf per una celebre aria della Turandot di Puccini, ha chiuso in grande stile la breve pièce.

Commossa la dirigente scolastica del “Costa”, Valentina Lombardo che, abbracciando gli alunni, ha ringraziato docenti, familiari e allievi. “Ci saranno altre edizioni, sarà un appuntamento annuale che servirà come momento di ricerca e riflessione sia per la nostra comunità che per la città intera”, ha annunciato.

Nel pomeriggio nella chiesa delle Anime Sante è stata inaugurata la mostra che espone le foto di tombe di augustani illustri, visitabile fino a giovedì 2 novembre. Le fotografie sono state scattate grazie al supporto del sodalizio “Augusta photo freelance” (Apf), con il presidente Romolo Maddaleni e l’architetta Valentina Poli che hanno lodato l’impegno e la bravura dei piccoli fotografi, confermando inoltre la volontà di proseguire nella sinergia con l’istituto comprensivo per le prossime edizioni. La dirigente scolastica ha rivolto un plauso anche agli assessori Pippo Spanò e Concetto Cannavà e all’ufficio Servizi cimiteriali “per la disponibilità e collaborazione” e un ringraziamento al cultore di storia patria Salvo Lentini “per aver fornito del materiale storico agli alunni“. Il service audio dell’evento è stato curato da Lucia Russo, presidente del consiglio di istituto del “Costa”.

Di particolare rilievo la selezione per la mostra fotografica di augustani illustri defunti: Elio Salerno, Marcello Guagliardo in arte Giordani, Pietro Ronsisvalle, Tullio Marcon, Giuseppe Amato, mons. Ottavio Musumeci, don Carmelo Liggeri, Cesare Artoni, Giovanni Lavaggi, Francesco e Cesare Zuppello, Giuseppe Migneco, Luciano Ferraguto, Andrea Saluta e Giovanni Saraceno.

Mentre gli alunni autori degli scatti, che si sono anche esibiti nella pièce teatrale, sono: Marta Amato, Marta Antonelli, Fabiana Blandino, Andrea Sicuso, Emanuele Incari, Giulio Leonardi, Daniele Navarria, Greta Lisitano, Antonino Saraceno, Giada Piermattei, Antonio Bona, Sveva Saraceno, Giulio Nifosì, Flavio Sicurello, Lorenzo Passanisi, Giuseppe Spinali e Gabriel Costanzo. A loro supporto i seguenti fotoamatori di Apf: Rosalba Bonomo, Enrico D’Aleo, Giovanna La Mendola, Romolo Maddaleni, Domenico Morello, Armando Panarello, Valentina Poli, Giuseppe Scapellato.