Primo piano Augusta, alunni del “Corbino” realizzano presepe per la compagnia carabinieri di

AUGUSTA – Una rappresentanza degli alunni del plesso “Laface” dell’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, guidato dalla dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi, si è recata ieri in visita alla caserma sede della compagnia carabinieri di Augusta, comandata dal maggiore Stefano Santuccio.

I ragazzi, accompagnati dagli insegnanti, hanno donato ai Carabinieri un presepe in legno, fatto a mano da due studenti della classe 2ªA, che raffigura la sacra famiglia su una spiaggia con, alle spalle, un barcone di migranti naufragato. Come si legge in un comunicato, così gli alunni hanno inteso esprimere “vicinanza, anche in queste festività, a coloro che fuggono dalla fame e dalle guerre“. Il presepe è stato subito esposto all’ingresso della caserma, accanto all’albero di Natale (vedi foto di copertina).

Dopo un breve tour dello stabile, durante il quale hanno potuto osservare come i carabinieri lavorano e come vivono all’interno della caserma, gli alunni hanno posto numerose domande ed espresso le proprie curiosità, soprattutto in relazione alle attività dell’Arma nel territorio, con le varie articolazioni e i compiti specifici.