Primo piano Augusta, area verde in zona Sant’Elena nel degrado: “Genitori e figli” ne chiede la bonifica di

AUGUSTA – È abbandonata al degrado l’area che doveva essere il polmone verde comunale di via Modena, in località Monte Sant’Elena sul lato prospiciente il golfo Xifonio, nel cuore di una zona residenziale. L’associazione “Genitori e figli” ha formalmente richiesto al Comune, con istanza protocollata il 27 giugno scorso e indirizzata al sindaco Giuseppe Di Mare e all’assessore all’Ecologia, Beniamino D’Augusta, la “bonifica” di quell’area verde per quanto di competenza dell’Ente, anche per la prevenzione degli incendi.

“Dopo svariate richieste da parte di cittadini ormai stanchi dell’incuria, degrado, sporcizia ecc., ecc. – fa sapere il presidente Antonio Caruso – ho deciso, accogliendo le loro richieste verbali, di sensibilizzare l’amministrazione ad attivarsi e vedere di risolvere il problema“. “Nella zona insistono diversi serbatoi di Gpl – segnala – e non vorrei che succeda l’irreparabile“.

Nell’istanza l’associazione di promozione sociale (che è ente del terzo settore) chiede, “con urgenza“, che “siano attivati quei servizi ordinari necessari ad una fruizione piena e sicura di questa zona, ovvero la custodia, la pulizia, la cura del verde e soprattutto la messa in sicurezza dell’area dal pericolo di incendi e la bonifica del terreno affinché possa ospitare eventuali attività all’aperto“.

“Attendiamo responso dall’amministrazione e, se non abbiamo risposta, continueremo fino a che il problema non viene risolto – ci conferma il presidente Caruso, a dieci giorni dall’invio della richiesta – Le tasse le paghiamo e quindi i problemi di decoro urbano e bene comune vanno risolti. Anche perché vedo in zone periferiche decine di operatori ecologici ma nei centri abitati al Monte, dove perseverano sterpaglie, spazzatura e altro, non si vede nessuno“.