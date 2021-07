Primo piano Augusta, esami di maturità, ecco i centisti del “Ruiz” di

AUGUSTA – Tra le scuole superiori cittadine, si sono conclusi con un pienone di “100” e “100 e lode” gli esami di Stato all’Istituto superiore “Arangio Ruiz” in tutte le sue articolazioni, Istituto tecnico settore Tecnologico, Istituto tecnico settore Economico e Liceo scientifico delle Scienze applicate.

Sono infatti 28 gli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti. Hanno ottenuto “100 e lode“, per il Liceo delle Scienze applicate: Giorgio Raffa di 5ªBL, Vittorio Piazza e Carla Ruisi di 5ªCL, Lorenzo Prato e Giuseppe Solano di 5ªAL; per l’Istituto tecnico settore Economico indirizzo Turismo: Paola Cardile e Sebastiano Spinali di 5ªAT e Adele Scapellato di 5ªBT.

Hanno conseguito la votazione di “100“, per il Liceo delle Scienze applicate: Giulia Turino di 5ªBL, Jessica Amara, Ginevra Aviello, Riccardo Di Bella, Alberto Lombardo di 5ªCL, Lorenzo Coppola, Matteo Di Mare, Adriana Firrincieli, Chiara Nobile e Mariapaola Russo di 5ªAL; per l’Istituto tecnico settore Economico: Antonino Amenta e Marta Ghirlanda di 5ªA Turismo, Sarah Cimino e Maria Madalina Gheorghe di 5ªB Turismo, Giuseppe Cosentino e Simone Saraceno di 5ª Amministrazione Finanza e Marketing; per l’Istituto tecnico settore Tecnologico: Gabriele Amara e Fabrizio Valenti di 5ªA Informatica, Domenico Sosta di 5ªB Informatica, Carlo Musumeci di 5ªA Elettronica ed Elettrotecnica Serale.

“Complimenti a tutti i neo diplomati e in bocca al lupo per il futuro – afferma la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – Queste ottime valutazioni sono il coronamento di un percorso di studi in cui hanno profuso un impegno costante e progressivo, che ha visto i nostri studenti crescere e maturare. Auguriamo a tutti i nostri alunni di realizzare ogni loro ambizione e di portare sempre un pezzetto del “Ruiz” nel cuore”.