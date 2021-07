Primo piano Augusta, Lions club, Giovanni Garofalo è il nuovo presidente. Succede a Fabio Gaudioso di

AUGUSTA – È l’ingegnere Giovanni Garofalo il nuovo presidente del Lions club Augusta host. Succede al presidente uscente, il medico Fabio Gaudioso, come ufficializzato in occasione del tradizionale “passaggio della campana” svolto sabato 3 luglio in un noto locale cittadino, il primo in ordine di tempo tra i club service in città a celebrare l’avvicendamento dei vertici per il nuovo anno sociale.

La cerimonia si è svolta alla presenza del neo governatore del Distretto 108 Yb Sicilia, il siracusano Franco Cirillo, e di numerose autorità lionistiche. Nel corso della serata, che ha visto l’ingresso di quattro nuovi soci aderenti alle finalità del sodalizio, sono stati assegnati riconoscimenti a soci e componenti del consiglio direttivo che hanno supportato il presidente uscente Gaudioso nel corso dell’anno sociale appena concluso.

Inoltre, dalla sede centrale del Lions clubs international di Oak Brook, in Illinois, è stato assegnato il prestigioso riconoscimento lionistico “Melvin Jones Fellowship” a un socio augustano, il comandante Claudio Russo, “per la disponibilità – si legge – e sempre attiva collaborazione prestata in favore del Club nel corso dei numerosi anni di appartenenza all’Associazione“.

Il presidente uscente Gaudioso ha tratteggiato, nella relazione di sintesi, le molteplici attività e iniziative che nel corso dell’anno sociale, nonostante le restrizioni governative per il contenimento sanitario della pandemia di Covid-19, hanno visto il Lions club cittadino impegnato nel territorio. Diversi i webinar con autorevoli relatori, alcuni dei quali trasmessi sui canali de La Gazzetta Augustana.it (dalle opportunità del microcredito ai pericoli della criminalità digitale).

Dopo il passaggio della campana, ha preso la parola il neo presidente Garofalo, che ha delineato sinteticamente le linee guida e le tematiche che vedranno il Club impegnato sin dal prossimo mese. Il governatore distrettuale Cirillo ha quindi chiuso i lavori, esprimendo “sinceri voti augurali al neo presidente ed a tutto il Club per un proficuo anno sociale appena iniziato“.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Franco Cirillo, Fabio Gaudioso, Giovanni Garofalo)