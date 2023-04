Primo piano Augusta, l’associazione “Genitori e figli” riconferma Caruso presidente con un direttivo rinnovato di

AUGUSTA – L’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi” riconferma Antonio Caruso alla presidenza e rinnova il proprio direttivo, nell’anno che condurrà il sodalizio di promozione sociale, entrato a far parte degli enti del terzo settore, al decennale (il prossimo 18 dicembre).

La riunione svolta ieri ha delineato i rinnovati vertici associativi, che resteranno in carica per il triennio 2023-2026: oltre al presidente Caruso, vicepresidente Sebastiana Gloria Passanisi, segretario Anna Fazio, tesoriere Cettina Bari, consiglieri Tania Lazzara, Lucia Saglimbeni e Francesca Saia.

“Ricordo le mission dell’associazione – riferisce il presidente riconfermato – lotta contro droga, alcol, bullismo, per sicurezza stradale, famiglia, sostegno alle disabilità e legalità. È un direttivo pronto a mettere in atto nuovi progetti per il sociale nella città di Augusta“.

Tra i progetti già in corso di realizzazione, per il mese di maggio l’associazione “Genitori e figli” conferma l’installazione della quinta mini libreria pubblica nel territorio, in piazza Risorgimento, con inaugurazione nella mattina di martedì 16 maggio (ore 10).

Inoltre, si svolgerà la terza edizione dei due “contest” rivolti alla cittadinanza e alle scuole (quest’anno anche agli istituti superiori), dedicati rispettivamente al magistrato antimafia Giovanni Falcone, nel 31° anniversario della strage di Capaci, e alla festa di San Domenico, patrono di Augusta. Viene resa nota, al riguardo, la proroga del termine ultimo per l’invio degli elaborati (alla email dell’organizzazione o brevi manu a un componente del direttivo dell’associazione) a domenica 7 maggio, con giorno e luogo delle premiazioni ancora riservati.

