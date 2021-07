Primo piano Augusta, associazione “Il buon samaritano” al 15° anno. Nuove risorse da partenariato con Buzzi Unicem di

AUGUSTA – Si appresta a compiere il 15° compleanno, il 19 luglio prossimo, l’associazione “Il buon samaritano – onlus” di Augusta, organizzazione di volontariato, diventata un paio di anni fa ente del terzo settore. Nel frattempo ha trovato in un partenariato con la società Buzzi Unicem, proprietaria di una cementeria nel territorio comunale, nuove risorse per alimentare le attività a sostegno dei soggetti meno abbienti.

“La Buzzi Unicem è sempre particolarmente sensibile alle esigenze sociali del territorio – afferma Irene Noè, presidente dell’associazione di volontariato – Per tale motivo ha inteso intervenire tangibilmente per le persone bisognose del comune di Augusta con l’erogazione di un considerevole contributo a favore dell’associazione “Il buon samaritano” di Augusta quale liberalità a sostegno dell’attività di volontariato svolta a supporto dei bisogni primari delle persone e delle famiglie presenti nel nostro territorio, allo scopo di fornire un aiuto immediato nel mitigare l’impatto sociale della pandemia“.

“Il contributo ha consentito all’associazione – aggiunge Noè – di ampliare notevolmente il campo di intervento per il soddisfacimento di bisogni diversi e il raggiungimento di altri obiettivi“. “Il buon samaritano” gestisce infatti dall’aprile del 2008 una mensa per coloro che si trovano si trovano in situazioni di indigenza e difficoltà socio-economiche, nella sede in convenzione di proprietà dell’Opera pia “Parisi Zuppelli Santangelo”, in via Orfanotrofio 22.

L’iniziativa di partenariato, che ha visto stamani la consegna di una targa di riconoscenza da parte dell’associazione (vedi foto di copertina, ndr), rientra tra le “Politiche di buone pratiche a sostegno delle attività di volontariato” che la Buzzi Unicem ha intrapreso nella persona di Antonio Buzzi, direttore operativo “Cemento Italia” della Buzzi Unicem Spa, in stretta collaborazione con Luca Pellino, attuale direttore dello stabilimento di Augusta.