Augusta, violenza domestica, prognosi di 20 giorni per donna picchiata: marito denunciato dalla polizia

AUGUSTA – Il marito denunciato per le ipotesi di reato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, mentre la moglie è stata collocata in una struttura protetta a indirizzo segreto dopo le dimissioni dall’ospedale “Muscatello”. Questo il bilancio provvisorio di un caso di violenza nei confronti di una donna, consumatosi nell’abitazione della coppia nell’Isola.

Poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza, diretto da Guglielmo La Magna, hanno denunciato in stato di libertà l’uomo, un tunisino di 61 anni, dopo aver raccolto la richiesta di aiuto della moglie una volta giunta, lo scorso martedì, al pronto soccorso del nosocomio cittadino (nella foto di repertorio in copertina, ndr) con lesioni da aggressione.

La donna, che ha ricevuto una prognosi di 20 giorni, ha altresì riferito ai poliziotti intervenuti di “maltrattamenti fisici e psicologici che vanno avanti da diversi anni“.