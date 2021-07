Primo piano Augusta, la “Forza” di Salvo Ravalli torna in mare per un’altra estate di sorrisi di

AUGUSTA – Non si è fermata la scorsa estate, tra un lockdown e l’altro, ripartirà anche in questa stagione estiva. La barca speciale di Salvo Ravalli, augustano olimpionico di paracanoa, sarà ancora una volta garanzia per persone diversamente abili in carrozzina di escursioni in mare lungo il litorale ionico.

Il natante di 9,6 metri, con adattamenti a poppa, è ormeggiato al porticciolo turistico sul lato di levante dell’Isola e può ospitare fino a quattro passeggeri in carrozzina. Il paracanoista, insieme ai volontari della sua associazione “La forza di Salvo Ravalli“, riesce così a offrire ore di spensieratezza e divertimento a chi lo contatta tramite i canali social, segnatamente nei weekend tra metà luglio e fine agosto.

Anche quest’anno Ravalli trasferirà poi il natante nella zona sud della provincia, nella rinomata Marzamemi (Pachino), a cavallo del Ferragosto, restandovi orientativamente dal 12 al 16 agosto. In quei cinque giorni saranno programmate altre escursioni in barca riservate a persone in carrozzina del luogo o del vicino Ragusano.

“È un progetto che porto avanti dal 2012, anche grazie agli sponsor privati, e mi consente di regalare sorrisi – ci riferisce Salvo Ravalli – Ringrazio il Porto Xiphonio Augusta, in particolare la famiglia Fazio che mi concede il posto barca nella struttura tutto l’anno. Nel porticciolo non c’è moto ondoso e ciò permette di utilizzare facilmente la rampa per un accesso agevole su carrozzina dalla banchina alla barca“.