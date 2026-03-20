Primo piano Augusta, asta di San Giuseppe: aggiudicato il “vastuni”, ecco la cifra di

AUGUSTA – Si è rinnovata la tradizione dell’asta di San Giuseppe, uno dei momenti più attesi e identitari tra devozione religiosa e folklore popolare, che anche quest’anno ha richiamato fedeli e curiosi in via Garibaldi nella serata del 19 marzo. Protagonista assoluto, come da consuetudine, il “vastuni i San Giuseppi”, il bastone simbolico realizzato in torrone e decorazioni, che nella sua versione più appariscente è stato aggiudicato per 2.400 euro.

L’asta, organizzata come ogni anno dalla confraternita di San Giuseppe accanto alla chiesa dedicata al santo patriarca, si conferma un rito collettivo che unisce sacro e profano: da un lato la devozione dei fedeli, dall’altro la partecipazione vivace e competitiva dei presenti, pronti a contendersi i doni presentati dal banditore. Tra questi, oltre ai bastoni, prodotti tipici, dolci e manufatti artigianali messi a disposizione da esercenti e cittadini.

Cuore della tradizione resta proprio il bastone di San Giuseppe, preparato in formati diversi dai bar e dalle pasticcerie locali, simbolo della festa e oggetto più ambito dell’asta. Si tratta di un manufatto dolciario a base di mandorle e zucchero che richiama l’iconografia del Santo e che, nel tempo, è diventato elemento distintivo della celebrazione.

Una tradizione che affonda le radici nel secolo scorso e che nel tempo ha assunto anche tratti folcloristici, con figure e momenti entrati nella memoria collettiva cittadina. L’evento continua oggi a mantenere intatto il suo valore simbolico, rinnovando ogni anno il legame tra la comunità augustana e il culto di San Giuseppe nel giorno della festa liturgica.

Il risultato dell’asta di quest’anno, con il “vastuni” aggiudicato a una cifra significativa, conferma non solo la partecipazione ma anche la vitalità di una tradizione che continua a essere vissuta con intensità, tra devozione e senso di appartenenza.