Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 19 al 25 marzo di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 19 marzo a mercoledì 25 marzo 2026

Gio 19 – Ven 20 – Mar 24 – Mer 25 marzo

Project Hail Mary – L’ultima missione (R. Gosling, S. Huller) (2h e 36m): ore 19:00 – 21:45

Notte prima degli esami 3.0 (S. Ferilli, G. Tognazzi) (1h e 40m): ore 17:15 – 19:15 – 21:15

Il bene comune (R. Papaleo, C. Pandolfi) (1h e 43m): ore 17:00 – 21:00

Un bel giorno (F. De Luigi, V. Raffaele) (1h e 33m): ore 19:00

Jumpers – Un salto tra gli animali (M. Streep) (1h e 45m): ore 17:00

Sab 21 – Dom 22 marzo

Project Hail Mary – L’ultima missione (R. Gosling, S. Huller) (2h e 36m): ore 21:45

Notte prima degli esami 3.0 (S. Ferilli, G. Tognazzi) (1h e 40m): ore 18:00 – 20:00 – 22:00

Il bene comune (R. Papaleo, C. Pandolfi) (1h e 43m): ore 16:00 – 19:45

Un bel giorno (F. De Luigi, V. Raffaele) (1h e 33m): ore 18:00

Jumpers – Un salto tra gli animali (M. Streep) (1h e 45m): ore 16:00

Chiusura: Lun 23 marzo

Per informazioni e ticketing

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Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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