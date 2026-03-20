Primo piano Olimpiadi delle neuroscienze, studenti “Megara” in evidenza nella gara regionale al Cnr di Catania di

AUGUSTA – Nella sede del Cnr-Irib di Catania, tre studenti del Liceo “Megara” di Augusta, segnatamente Anastasia Amara (3ªA dell’indirizzo Classico), Teresa Di Salvo (2ªB Scienze umane) e Flavio Sicurello (2ªA Classico), accompagnati dalla docente referente Giovanna Sutera, hanno partecipato alla gara regionale delle Olimpiadi delle neuroscienze.

La competizione, tenuta il 13 marzo, ha visto 50 studenti provenienti da 17 scuole superiori siciliane sfidarsi su intelligenza, memoria, emozioni, stress, invecchiamento, sonno e malattie del sistema nervoso in due prove, una a squadre con un cruciverba e una individuale con domande a scelta multipla.

Ottimo risultato per Anastasia Amara, terza classificata nella prima prova accedendo così alla finalissima con domande a risposta diretta riservata ai primi cinque classificati, che si è conclusa con il 4° posto per la liceale augustana.

A completare i piazzamenti per il “Megara”, il 6° posto di Flavio Sicurello e l’11° posto di Teresa Di Salvo. Gli studenti augustani in gara sono stati preparati dalla docente di Scienze naturali, Jessica Di Venuta, e a tutti loro vengono rivolte, in una nota, le congratulazioni della dirigente scolastica Fabrizia Ferrante.

La competizione è organizzata dalla Società italiana di neuroscienze, dall’Istituto di scienze neurologiche Cnr Catania e dalla Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute dell’Università di Camerino, dove si svolgerà la fase nazionale il 15 e 16 maggio prossimi. Rientra nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’istruzione e del merito. Rappresenta altresì la selezione italiana della “International brain bee“, competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole superiori sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze.