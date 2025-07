Primo piano Augusta, auto sospetta davanti a un’abitazione messa in fuga da polizia locale: scattano le ricerche di

AUGUSTA – È grazie alla prontezza e all’intuito di due agenti della Polizia locale di Augusta se, nella mattinata di lunedì 28 luglio, è stato sventato un probabile tentativo di furto in abitazione nei pressi del borgo marinaro di Brucoli. Il “colpo”, che vedeva in azione cinque individui, è stato interrotto prima che questi ultimi riuscissero a introdursi nell’immobile presumibilmente preso di mira.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia locale, i due agenti erano impegnati in un normale servizio di pattugliamento quando hanno notato, in una zona residenziale vicina al mare, due uomini intenti a scendere da una Fiat Punto grigia. Ciò che ha destato sospetti è stato il loro abbigliamento: nonostante le temperature elevate, indossavano felpe con cappuccio.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento e dal vestiario anomalo, hanno deciso di monitorare la situazione. È stato a quel punto che i due individui hanno tentato di avvicinarsi a un’abitazione, con ogni probabilità con l’intenzione di forzarne l’ingresso. Ma, resisi conto della presenza della pattuglia, sono immediatamente risaliti in auto, dove li attendevano altri tre complici, e sono fuggiti a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini sono attualmente in corso per risalire all’identità dei cinque, concentrando l’attenzione sulla Fiat Punto utilizzata per la fuga, che risulta dotata di targa alterata.

“L’intervento immediato della Polizia locale testimonia la quotidiana presenza sul territorio a protezione della comunità, unitamente alle forze dell’ordine di stanza – si legge in una nota del Comando, guidato da Salvatore Daidone – Nel caso in questione, i due validissimi agenti hanno bloccato nell’immediato un evento che poteva risultare per i proprietari dell’appartamento qualcosa di molto spiacevole“.

Nella stessa nota si lancia un appello alla cittadinanza: “Sono in corso indagini per individuare i soggetti che a bordo di una Fiat Punto grigia con targa alterata si sono dati alla fuga. Si invita la cittadinanza a comunicare alle forze di polizia ogni movimento sospetto, soprattutto quando si notano veicoli con targhe alterate“.