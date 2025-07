Primo piano Augusta, droga nascosta in negozio e garage: due arresti di

AUGUSTA – Due uomini sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Augusta nel corso di due distinti interventi. Determinanti, nell’operazione, sono stati l’intuito investigativo e il supporto di un’unità cinofila antidroga.

Il primo arresto è scattato dopo una perquisizione in un garage in uso a un 48enne, dove sono stati rinvenuti un panetto e sei stecche di hashish, per un peso complessivo di 136 grammi.

Nel prosieguo del servizio antidroga, gli investigatori hanno notato strani movimenti nei pressi di un’attività commerciale poco distante, decidendo di procedere con ulteriori accertamenti. Il controllo ha portato all’arresto di un secondo uomo, di 31 anni.

All’interno del negozio e successivamente nella sua abitazione, gli agenti hanno sequestrato complessivamente 160 grammi di marijuana, 215 grammi di hashish e 62 grammi di cocaina. Sequestrati anche un coltello a serramanico, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 2.675 euro in contanti, ritenuti probabile provento di attività di spaccio.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa, entrambi gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dei successivi provvedimenti.