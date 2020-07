Primo piano Augusta, avvicendamento alla presidenza del Lions tra Di Domenico e Gaudioso di

AUGUSTA – Celebrato il “passaggio della campana”, nella cornice del giardino di un noto ristorante cittadino, per il Lions club Augusta host. Un atteso ritorno alla normalità post-emergenza Covid, pur mantenendo il prescritto distanziamento sociale, per il club di servizio, che ha sancito l’avvicendamento alla presidenza tra l’uscente Vincenzo Di Domenico e l’entrante Fabio Gaudioso.

La cerimonia si è svolta lo scorso sabato 27 giugno alla presenza del sindaco Cettina Di Pietro e di autorità distrettuali Lions, quali il vice governatore del distretto siciliano Franco Cirillo e il delegato della settima circoscrizione Roberto Monteforte.

Oltre al consueto ringraziamento del presidente uscente e all’intervento programmatico del neo presidente, nel corso della serata si è ufficializzato l’ingresso di una nuova socia e sono stati attribuiti riconoscimenti ai soci che nell’anno sociale concluso hanno collaborato alla realizzazione di progetti in favore del territorio e della comunità augustana. Il “service” più recente, sotto la presidenza Di Domenico, quello che ha consentito la donazione di strumenti informatici per assicurare la fruizione della didattica a distanza, in piena emergenza Covid, a studenti diversamente abili dell’istituto superiore augustano “Arangio Ruiz”.

Inoltre, al socio Giovanni Fazio è stato attribuito il prestigioso riconoscimento “Melvin Jones Fellow“, “per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso le fasce più disagiate della popolazione, fornendo il proprio costante contributo nell’organizzare e gestire l’attività di raccolta di alimenti devoluti alle fasce più deboli e ai meno fortunati“.