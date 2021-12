Primo piano Augusta, bando per la sterilizzazione gratuita dei cani padronali. Tre ambulatori veterinari convenzionati di

AUGUSTA – Il Comune avvia una campagna di sterilizzazione gratuita dei cani femmine di proprietà di cittadini residenti, stipulando una convenzione con medici veterinari e pubblicando il bando per stilare una graduatoria.

L’avviso pubblico del responsabile del settore Polizia municipale, con scadenza il 14 gennaio prossimo a mezzogiorno, è rivolto ai cittadini residenti, “proprietari di cani microchippati e regolarmente iscritti all’anagrafe canina che vogliono sterilizzare il proprio animale“, che dovranno inviare il modulo a mezzo email o pec. Il Comune ha stanziato 20mila euro e perseguirà il progetto fino a esaurimento delle risorse disponibili, una volta stilata la graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità: razza del cane (punteggio superiore al meticcio), convivenza con cani di sesso opposto, luogo di permanenza (punteggio superiore al cane che vive in giardino), reddito risultante dal modello Isee (zero punti se maggiore di 30mila euro).

I medici veterinari con ambulatori convenzionati sono i tre che hanno risposto all’avviso, pubblicato lo scorso 20 dicembre e scaduto il 23, per l’iscrizione all’apposita short list comunale. Si tratta di Sebastiano Ricco Galluzzo (sede in via Lavaggi 233), Simona Cortese (sede in viale America 7) e Daniele Accettullo (sede in corso Sicilia 252). Il Comune ha fissato il costo onnicomprensivo di 200 euro per cani di taglia inferiore ai 25 chilogrammi e di 250 euro per cani di peso superiore, somme che corrisponderà direttamente ai medici veterinari.

Il neo assessore Concetto Cannavà (nella foto di repertorio in copertina), che detiene la delega alle Politiche per gli animali d’affezione e contrasto al randagismo, commenta: “È operazione unica nel suo genere per questo Comune che, recependo la normativa nazionale, volge a contrastare il randagismo in un’attività di convivenza tra uomo e animale con lo scopo di tutelare la salute pubblica e l’ambiente. Infatti, nonostante censimento e microchippatura di cani privati, si verificano frequenti abbandoni di cuccioli che vanno ad aggiungersi ai randagi presenti sul territorio, gravando anche in maniera rilevante sulle casse dell’Ente“.

“Ringrazio il sindaco Giuseppe Di Mare – aggiunge – l’amministrazione tutta e il comandante della Polizia municipale per la sensibilità avuta nel raggiungere questo importante risultato, segno di civiltà per questo Comune“.

Sempre al fine di contrastare il fenomeno del randagismo, lo scorso 27 settembre, con delibera di giunta, era stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per lavori di riqualificazione edile e impiantistica dei locali di proprietà del Comune in via Xifonia 47, dove ha sede l’ambulatorio veterinario comunale, non fruibile da tempo. Un progetto redatto da personale interno all’ente per una spesa complessiva di 45.922 euro (32.013 euro è l’importo dei lavori a base d’asta), secondo il quadro economico, da finanziare con fondi del bilancio comunale. In quella sede, una volta aggiudicati e completati i lavori, dovrebbero poi tornare a operare medici veterinari dell’Asp, sulla scorta di una convenzione esistente tra i due enti, per l’esecuzione di microchippature e sterilizzazione dei cani randagi.