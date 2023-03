Primo piano Corsa su strada, due neroverdi alla 50ª Stramilano. A Messina ben 5 augustani tra i primi cento di

AUGUSTA – Non solo Maratona di Roma, con un augustano in gara, lo scorso fine settimana. Numerosi atleti delle due società podistiche cittadine hanno preso parte ad altre importanti manifestazioni, su tutte la mezza maratona di Milano, che ha celebrato mezzo secolo di storia, e la prova messinese del Grand prix regionale di corsa su strada. Per i più piccoli, invece, impegni in provincia.

Grande soddisfazione alla 50ª edizione della “Stramilano half marathon“, storica mezza maratona meneghina con quasi 4mila atleti al traguardo, per due runner dell’Atletica Augusta (nella foto di copertina): il master 55 Antonio Maiolino con il tempo di 1h 45′ 06″ e il master 60 Vincenzo Di Domenico con il tempo di 1h 45′ 07” (42° posto di categoria).

La maggior parte dei podisti augustani della domenica si sono concentrati al “Trofeo Città di Messina“, tra i circa quattrocento partecipanti, valevole come terza prova del Grand prix Sicilia di corsa su strada, sulla distanza di 10 km. Ben diciassette atleti al traguardo della Megara Running, di cui quattro tra i primo cento e segnatamente il master 40 Agostino Incari, 61° con il tempo di 39′ 08″, e i master 45 Salvatore Greco (69° assoluto), Daniele Palermo (79°) e Salvatore Di Grande (89°). In rappresentanza dell’Atletica Augusta, Matteo Cipriano (master 45), 99° assoluto con il tempo di 41′ 18”.

La scuola di atletica leggera dell’Asd Atletica Augusta ha inoltre partecipato con ventisei baby atleti a due eventi nella provincia aretusea: al 1° “Cross di Villasmundo” (vedi foto all’interno) e al campo scuola di Siracusa per la manifestazione open su pista. Alla corsa campestre all’interno della sughereta di Villasmundo, frazione di Melilli, vittoria nella categoria EM8 per Nicolò Spinali e due secondi posti ottenuti rispettivamente nella categoria EM5 da Andrea Giuffrida e nella categoria EF8 da Martina Prisutto. Piazzamenti anche per i giovani atleti dell’Asd Megara Running: vittoria di Alessio Vitellino nella categoria Cadetti; nella categoria EF10 è arrivata seconda Gloria Solano, mentre si registrano il secondo posto nella categoria EM11 per Matteo Raniolo e il terzo posto nella categoria EM8 per Marco Lombardo Aprile.

Piccoli neroverdi dell’Atletica Augusta pure a Siracusa, alla manifestazione open su pista: nella categoria Ragazzi, che prevedeva una gara di velocità sui 60 metri e il salto in lungo, si sono distinti Paolo Sorbello e Alessandro Giuffrida; tra gli Esordienti 10, in una gara di triathlon giovanile (velocità sui 50 metri, lancio del vortex e salto in lungo), ottime prove di Chiara Micciulla e Maria Giuffrida nella categoria femminile, di Francesco Serra, Emanuele Pitruzzello, Marco Speranza, Michele Arena nella maschile.