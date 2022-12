Eventi Augusta, “biciclettata” natalizia con l’associazione ‘Genitori e figli’ per eliminare una barriera architettonica di

AUGUSTA – Una passeggiata in bici per portare allegria natalizia per le vie di Augusta, dalla Borgata all’Isola, e raccogliere fondi per l’eliminazione di almeno una barriera architettonica, da individuare di concerto con l’amministrazione comunale. Sono queste le finalità della “1ª Biciclettata”, chiamata “Babbo Natale in bici“, promossa dall’associazione di promozione sociale (ets) “Genitori e figli – Unitevi a noi” per la mattina di domenica 11 dicembre.

“L’evento intende coniugare un sano passatempo con la solidarietà – riferisce il presidente del sodalizio, Antonio Caruso – Potremo infatti divertirci rispettando l’ambiente e aiutare chi è meno fortunato di noi. Aiutateci ad aiutare e trascorreremo insieme una piacevole mattinata all’insegna del legame con il nostro territorio e della solidarietà. La simpatica iniziativa – aggiunge – nasce anche dall’idea di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sull’uso delle due ruote e di sensibilizzare genitori a trascorrere con i figli questi momenti insieme“.

La partecipazione alla passeggiata in bici, inserita nel cartellone comunale “Natale ad Augusta 2022“, è aperta a tutti. Le iscrizioni, con una donazione simbolica di pochi euro (3 euro per adulti, 1 euro per bambini), verranno effettuate in piazza Fontana, dove sarà allestito il gazebo dell’associazione dalle ore 9. “Tale iscrizione – rende noto l’associazione – darà diritto ad un cappellino di Babbo Natale in omaggio donato dall’associazione, ad una colazione con caffè alla partenza, ad un pezzo di tavola calda all’arrivo più una bottiglietta di acqua“, questi ultimi due servizi offerti gratuitamente da altrettanti bar locali in prossimità della partenza e dell’arrivo.

È prevista la partenza da piazza Fontana alle ore 10, con arrivo in piazza Castello, ai giardini pubblici del centro storico, alle ore 11,30, dove ad attendere le famiglie su due ruote ci sarà un altro gazebo dell’associazione operativo fino alle ore 12,30. Qui di seguito il percorso nel dettaglio, con il supporto della Polizia municipale: piazza Fontana, viale Italia, via Lavaggi, Porta Spagnola, salita via Lavaggi, viale Veneto, via Capitaneria, via Garsia, piazza San Domenico, via XIV Ottobre, via Colombo, via Principe Umberto, piazza Duomo per una breve sosta, via Principe Umberto, piazza Risorgimento, via Risorgimento, via Adua, viale Eroi di Malta, lungomare Paradiso, via Xifonia, via Colombo, Giardini pubblici.

(Nella foto di repertorio in copertina: “biciclettata” dell’associazione pro Lilt, ottobre 2022)