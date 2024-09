Primo piano Augusta, blitz polizia in una palazzina coi cani antidroga: denunce e sequestri di

AUGUSTA – Nel pomeriggio di ieri, in contrada Scardina, si è svolto un servizio di polizia giudiziaria anti-droga all’esito del quale poliziotti del locale commissariato, supportati dalla squadra cinofili della Questura di Palermo, hanno denunciato un 35enne trovato in possesso di hashish, segnalato tre assuntori e sequestrato stupefacenti e un’autovettura.

Gli agenti hanno circondato la zona di una palazzina dove si era osservato un viavai di persone ritenuto insolito dagli investigatori. Coadiuvati dalle unità cinofile, hanno rinvenuto circa 100 grammi di droga tra marijuana e hashish.

Nel corso dell’operazione, è stato denunciato in stato di libertà, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, un trentacinquenne trovato in possesso di 83 grammi di hashish. Inoltre, tre persone sono state segnalate quali assuntori all’autorità amministrativa competente, poiché trovate in possesso di una modica quantità di marijuana e hashish.

Nel corso del servizio, sono state identificate 39 persone, è stata sequestrata un’auto contestando la guida con mezzo sequestrato, la guida senza patente e senza la necessaria copertura assicurativa. Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6mila euro.