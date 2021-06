Primo piano Augusta-Brucoli, episodio dei cacciatori di reti fantasma debutta in chiaro su Dmax di

AUGUSTA – Andrà in onda per la prima volta in chiaro questo sabato sera, a partire dalle ore 21,25, su Dmax, canale 52 del digitale terrestre, l’episodio dei “Cacciatori di reti fantasma” ambientato lungo la costa di Augusta e della frazione Brucoli. A dare l’annuncio è la pagina social del canale tematico di proprietà del gruppo Discovery Italia (da cui è tratta l’immagine di copertina, ndr).

I fondali di Punta Izzo e della baia di Brucoli sono infatti le scenografie naturali della quarta avventura della nuova docu-serie tv dal titolo “Cacciatori di reti fantasma“, i cui protagonisti sono sei sub catanesi, andata in onda in anteprima sulla piattaforma online a pagamento Discovery+ il 21 marzo scorso. Nell’episodio anche due augustani, l’esperto sub Filippo Tringali e il pescatore Concetto Passanisi.

Abbiamo dedicato un ampio articolo sulle imprese nel mare augustano dei “cacciatori” lo scorso marzo. Sabato 19 giugno alle ore 18,45 è previsto un incontro con i protagonisti della docu-serie tv nella sede della delegazione locale della Lega navale italiana, in via Libertà 121 a Brucoli.