Primo piano Augusta, Ribaudo invitato a esporre al sabato “in fiore” dei commercianti. L’artista: “Solidarietà che mi tocca nel profondo” di

AUGUSTA – Il noto artista-scultore Vittorio Ribaudo sarà ospite speciale per l’ultimo sabato sera del cartellone pre estivo “Augusta in fiore”, promosso dal Comitato commercianti Augusta, che nei due scorsi weekend ha attratto numerosi cittadini verso l’Isola. A partire dalle ore 18, il maestro, ottantaquattrenne, esporrà alcune sue opere lungo il tratto di via Principe Umberto, tra via Garibaldi e via Roma, interdetto alla circolazione veicolare.

Ribaudo è famoso per i suoi ritratti a personaggi dello spettacolo e si è nel tempo distinto per le originalissime opere realizzate diversificando il materiale utilizzato, dal legno scolpito all’affresco a tempera. L’invito all’iniziativa gli è arrivato dal sodalizio dei commercianti, dopo l’appello lanciato dalle colonne di un recente articolo su La Sicilia a firma di Giorgio Casole perché si applichi la cosiddetta legge Bacchelli (“assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità”) a beneficio di Ribaudo, in difficoltà economiche aggravate dall’anno di restrizioni per esporre all’esterno o mostrare in laboratorio le sue opere (vedi foto di copertina, ndr), causa pandemia.

“Sto sentendo un movimento di solidarietà da parte dei miei concittadini che mi tocca nel profondo – ci riferisce il maestro Ribaudo – Per l’invito a esporre le mie opere, sabato, nel corso principale, ringrazio il Comitato commercianti e segnatamente il presidente Giancarlo Greco, figlio di un mio carissimo amico. Spero che, grazie anche al mio nome, via Principe sarà animata da forestieri oltre che da molti augustani. Sarò lieto di autenticare riproduzioni a stampa delle mie opere“.

Ribaudo dà così appuntamento all’iniziativa dei commercianti nel centro storico, che vede contestualmente un’esposizione di fiori e piante a cura di alcuni fioristi e vivaisti locali, e l’esposizione artistica dell’associazione “Open art”, presieduta da Elena Lucca.