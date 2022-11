Primo piano Augusta, bullismo, il modello “Mabasta” in tre scuole grazie all’associazione “Genitori e figli” di

AUGUSTA – Tre scuole augustane hanno sperimentato nel mese di ottobre il “modello Mabasta“, avendo aderito per il tramite dell’associazione “Genitori e figli“, presieduta da Antonio Caruso, al progetto nazionale anti-bullismo ideato dal giovane leccese Mirko Cazzato.

Cazzato, oggi ventenne, co-fondatore e team leader della giovane startup sociale “Mabasta – Movimento anti bullismo animato da studenti adolescenti”, a soli 14 anni ha pensato al protocollo di sei azioni (tra cui l’istituzione dei “bulliziotti” di classe e della “bullibox”, d’intesa con i docenti referenti) che rendono, per la prima volta, gli studenti stessi protagonisti nella prevenzione e lotta a ogni forma di bullismo, cyberbullismo e bodyshaming in età scolare. Ad oggi il team “Mabasta” vede impegnati ventotto giovani leccesi.

Per questo progetto online, che dal primo anno ha ricevuto attenzione mediatica nazionale e che nell’anno scolastico in corso sta debuttando negli istituti siciliani dopo l’esperienza pugliese, Mirko Cazzato è stato l’unico italiano selezionato nella top 10 mondiale del “Global student prize” 2021, meglio conosciuto come il premio “Nobel” degli studenti per l’impatto nel mondo tramite l’impegno sociale.

Ad Augusta, come reso noto in una conferenza stampa tenuta al palazzo di città lo scorso 11 ottobre (vedi la diretta streaming su La Gazzetta Augustana.it qui di seguito), i tre istituti comprensivi aderenti al progetto “Mabasta”, con una decina di classi per istituto, sono: “Domenico Costa“, “Orso Mario Corbino” e “Salvatore Todaro“. L’associazione di promozione sociale “Genitori e figli – Unitevi a noi” (ente del terzo settore), destinataria del 5 per mille e ottenuto per il progetto il sostegno economico, tra gli altri, della società Ias (Industria acqua siracusana), si è fatta carico delle spese per il materiale necessario rendendo il progetto totalmente gratuito per le scuole.



“È un dono che facciamo alla città di Augusta per gli istituti scolastici, quindi per i nostri figli – sottolinea Antonio Caruso alla conclusione della prima fase del progetto, che proseguirà sulla piattaforma online – Ci stiamo attrezzando per portare il progetto anche nei due istituti superiori“.

“Il progetto è stato recepito benissimo dagli alunni e il team leader di “Mabasta”, Mirko Cazzato è soddisfatto e contentissimo – commenta il presidente dell’associazione “Genitori e figli” – Abbiamo ricevuto elogi e complimenti da parte di tutto il corpo docente che ha partecipato, quindi i referenti alla legalità e i referenti al bullismo, e soprattutto encomi da parte dei dirigenti scolastici perché è stato un progetto importante per le loro scuole, che comunque continua nel tempo“.