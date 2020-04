Primo piano Augusta, buoni spesa Coronavirus, 257 mila euro dallo Stato. Dalla Regione in arrivo 717 mila euro di

AUGUSTA – È stato pubblicato stamani sul sito del Comune di Augusta l’avviso per la presentazione delle domande ai fini dell’accesso ai “buoni spesa alimentare” (clicca qui per scaricare il modulo) che l’ente comunale consegnerà alle persone in difficoltà, finanziati con i recenti provvedimenti governativi per fronteggiare l’emergenza alimentare nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Il governo Conte ha destinato 4,3 miliardi di euro ai comuni italiani (che serviranno in parte per le spese ordinarie degli enti locali), un’anticipazione (come lo scorso anno) del “Fondo di solidarietà” che avrebbe dovuto versare a maggio. A questi ha però affiancato risorse aggiuntive per 400 milioni di euro, deliberate con ordinanza del dipartimento di protezione civile col vincolo specifico di destinare bonus spesa e kit alimentari alle persone meno abbienti: al Comune di Augusta sono toccati 257.333 euro.

Anche la giunta regionale guidata da Musumeci ha stanziato una somma, pari a 100 milioni di euro che verranno erogati dai comuni siciliani, per consentire alle famiglie disagiate di accedere all’assistenza alimentare, in particolare “alle nuove povertà – come si legge nella delibera – determinate dalle famiglie che non percepiscono più alcun reddito, compreso quello di cittadinanza, e alcuna altra assistenza economica o sanitaria”. Verranno trasferiti al Comune di Augusta, in più tranche, 717.440 euro.

“Si informa che i soggetti soli e i nuclei familiari – questo l’avviso odierno del Comune – che per effetto delle misure adottate dal Governo Nazionale per contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid-19, stanno vivendo un grave disagio economico, possono essere ammessi al beneficio di “Buoni spesa alimentare” spendibili presso esercizi commerciali indicati con separato avviso sul sito istituzionale del Comune di Augusta. Chi si trova in condizioni comprovate di temporaneo grave disagio economico può inoltrare istanza utilizzando l’apposito modello allegato, preferibilmente tramite il seguente indirizzo mail servizisociali@comunediaugusta.it. In caso di impossibilità di uso di posta elettronica si invita a contattare telefonicamente i numeri: 0931 980508 o 0931 980518. Sono consentiti esclusivamente gli acquisti di generi di prima necessità ad esclusione di alcolici. Il beneficio sarà concesso con priorità a quei nuclei non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico“.

Contestualmente, al fine di compilare l’elenco degli esercizi commerciali a cui fare riferimento per tali buoni di spesa alimentare, nella giornata di ieri è stato diramato l’avviso con il quale si chiede “agli esercizi commerciali alimentari, alle farmacie e alle parafarmacie“, di manifestare, qualora interessati, “disponibilità a essere inseriti nel costituendo elenco per la fornitura di generi alimentari o prodotti di prima necessità, farmaci e parafarmaci“.

Sempre ieri, come previsto da ordinanza del dipartimento di protezione civile nazionale, l’amministrazione comunale ha attivato un conto corrente per accogliere donazioni da destinare alle “misure urgenti di solidarietà alimentare”. Il conto corrente postale è il numero 15810955 e la causale da esplicitare è “Donazione emergenza Covid-19”.

(Foto di copertina: generica)