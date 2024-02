Primo piano Augusta, campionati di astronomia, 4 studenti del “Ruiz” alla fase interregionale di

AUGUSTA – Anche quest’anno diversi studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Arangio Ruiz” hanno superato la prima fase dei campionati italiani (già “olimpiadi”) di astronomia. In quattro si sono qualificati alla gara interregionale.

Si tratta di: nella categoria Junior 2, Rebecca Lacorte della classe 1ªQL del Liceo Quadriennale delle scienze applicate; nella categoria Senior, Beatrice Barba di 3ªAL del Liceo Scientifico delle scienze applicate, Daniele Gaeta di 3ªQL ed Elisa Caramagno di 4ªQL del Liceo Quadriennale delle scienze Applicate.

I campionati di astronomia, giunti alla 22ª edizione, sono promossi dal Ministero dell’Istruzione nel programma di valorizzazione delle eccellenze e vengono organizzati dalla Società astronomica italiana (Sait) in collaborazione con Inaf. La manifestazione è finalizzata a stimolare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale, dell’Astronomia e dell’Astrofisica in particolare, oltre che a offrire agli studenti una proficua occasione d’incontro con il mondo della ricerca scientifica e di confronto fra le diverse realtà scolastiche.

Sotto la guida delle docenti di Fisica, Annamaria La Ferla, referente del progetto, e Sabrina Epaminonda, gli studenti del “Ruiz” si sono preparati per la gara di preselezione svoltasi lo scorso 6 dicembre nell’istituto alla Borgata, simultaneamente in tutte le scuole partecipanti a livello nazionale. La prova consisteva in un questionario di trenta domande, distribuite su tre livelli di difficoltà, a risposta multipla, da completare in un tempo massimo di quarantacinque minuti.

Ad attendere i quattro studenti augustani ora c’è la gara interregionale, che per la Sicilia si svolgerà giovedì 8 febbraio a Catania e simultaneamente in tutte le altre nove sedi interregionali. I partecipanti saranno impegnati in una prova teorica di due ore e trenta minuti dedicata, in parte alla risoluzione di problemi di Astronomia, Astrofisica o Cosmologia elementare, in parte, in un questionario a risposta multipla.

All’indirizzo dei quattro studenti qualificati, ha espresso le congratulazioni la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina, per aver “raggiunto brillanti risultati in una disciplina non curriculare quale l’Astronomia, dimostrando una partecipazione attiva già durante il percorso di preparazione alla competizione“.