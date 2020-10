Primo piano Augusta, candidato sindaco Pippo Gulino positivo al Covid. L’annuncio sui social di

AUGUSTA – Il candidato sindaco Pippo Gulino, risultato ufficialmente proprio stamani il più votato del primo turno e in procinto di affrontare le due settimane verso il ballottaggio (18-19 ottobre), è risultato positivo al Covid-19. L’ha comunicato a mezzogiorno di oggi dalla propria pagina social, invitando chiunque abbia avuto contatti con lui nel corso di quest’ultima fase della campagna elettorale a consultare il proprio medico.

“Nella serata di domenica ho accusato sintomi influenzali e ho ritenuto opportuno effettuare il test per il Covid-19. Sono risultato positivo – fa sapere – Invito chi sia stato a stretto contatto con me, nonostante l’uso della mascherina, in questi giorni così concitati, di usare la massima cautela e consultare il proprio medico“.

“Mi dispiace personalmente e per la comunità essere diventato veicolo di contagio – aggiunge Gulino nel messaggio social – Non preoccupatevi per me, sto bene e mi rimetterò presto, per la mia famiglia, per i miei cari, per voi tutti e per la nostra città. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e lo faremo insieme. Aspettatemi“.