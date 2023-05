Primo piano Augusta, cantiere del Palajonio fermo da mesi, in attesa della variante di progetto di

AUGUSTA – Il fine lavori era fissato per il 21 aprile scorso, ma dall’inizio dell’anno il cantiere per la riqualificazione del Palajonio è fermo. È uno dei cantieri, come la demolizione dell’ex piscina comunale, per i quali è competente il Comune, rimasti sospesi e senza una nuova data prevista per la conclusione.

Lo stesso cartello di cantiere su via Buozzi riporta il 4 ottobre 2022 quale data di inizio lavori e il 21 aprile 2023 quale “data contrattuale di ultimazione dei lavori“. La motivazione del ritardo, addotta nei mesi scorsi dal sindaco Giuseppe Di Mare, sarebbe il sopraggiunto aumento dei costi dei materiali, motivo per cui si è pensato a una variante di progetto in corso d’opera. Interpellato oggi da LaGazzettaAugustana.it, il primo cittadino risponde che “c’è stata una riunione lunedì tra l’azienda, il Rup, il direttore dei lavori per verificare la variante e stanno ultimando i ragionamenti“.

I lavori, per un importo complessivo di 955mila euro e di cui il Comune ha liquidato un’anticipazione pari a 210mila euro (determina del 27 febbraio 2023), prevedono il completamento e l’ampliamento dell’impianto sportivo per trent’anni “tempio” del calcio a cinque, ormai chiuso per inagibilità con ordinanza firmata dal sindaco Di Mare dal 23 aprile 2022, a seguito di prescrizioni da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. Il provvedimento sindacale di allora disponeva la chiusura del Palajonio “nelle more della prossima realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza ed al ripristino delle condizioni di fruibilità dell’impianto“.

Ricordiamo che i lavori di “completamento e ampliamento”, secondo progetto definitivo-esecutivo approvato dalla passata amministrazione guidata da Cettina Di Pietro nell’aprile 2020, sono stati aggiudicati definitivamente a marzo 2022 con l’attuale amministrazione alla ditta bolognese “Acreide consorzio stabile Scarl“, con risorse a valere su un finanziamento del Credito sportivo vecchio almeno tre lustri. Si tratta di interventi sull’edificio principale (le voci più onerose: struttura in legno e copertura) e sulla foresteria a servizio, oltre che sugli impianti idrico, fognario ed elettrico.