Primo piano Augusta, Palajonio chiuso dal sindaco per inagibilità. Lavori di ristrutturazione aggiudicati a marzo di

AUGUSTA – Palajonio (nella foto di repertorio in copertina) chiuso per inagibilità con ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Di Mare il 23 aprile. Si attende adesso la consegna dei lavori di ristrutturazione alla ditta aggiudicataria, confermata a metà marzo con determina settoriale quando lo stesso primo cittadino annunciava l’avvio del cantiere “a breve“.

La struttura sportiva ha visto “parere contrario all’agibilità” sia da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, l’11 aprile, che da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco, tre giorno dopo. Infine è stato il commissariato di pubblica sicurezza di Augusta, in data 21 aprile, a suggerire l’adozione di un “provvedimento contingibile e urgente (di chiusura, ndr), motivato dall’attuale condizione di impraticabilità in cui versa il Palajonio“, sostenuto il giorno dopo anche dal comando di polizia municipale.

Pertanto l’ordinanza sindacale ha disposto la chiusura immediata limitatamente al complesso tensostatico e ai locali annessi, permettendo però all’associazione temporanea di imprese “Palajonio” (capofila la Polisportiva Megara Augusta C5), che gestisce l’intera struttura da due anni, la possibilità di utilizzare l’area esterna fino a sabato 30 aprile, “al fine di consentire allenamenti già programmati“. Il campionato regionale di C1 di calcio a 5 si è concluso il 23 aprile, quando l’Augusta, già promossa in B, ha disputato l’incontro casalingo su un campo di Villasmundo.

La stessa ordinanza prescrive la chiusura del Palajonio “nelle more della prossima realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza ed al ripristino delle condizioni di fruibilità dell’impianto“. Come noto, i lavori di “completamento e ampliamento”, secondo progetto definitivo-esecutivo approvato dalla passata amministrazione nell’aprile 2020, sono stati recentemente aggiudicati, a seguito di gara, alla ditta bolognese “Acreide consorzio stabile Scarl” per l’importo di 955.732 euro oltre Iva, a valere su un vecchio finanziamento del Credito sportivo. Si tratta di interventi sull’edificio principale (le voce più onerose: struttura in legno e copertura) e sulla foresteria a servizio, oltre che sugli impianti idrico, fognario ed elettrico.