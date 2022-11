Primo piano Augusta, il padel con il Rotaract “indossa” il nastro rosa Airc di

AUGUSTA – Il padel, tra gli sport più in voga di questi anni, si conferma strumento favorevole per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Il Rotaract club di Augusta, composto da giovani tra i 18 e i 30 anni vicini al Rotary, ha dato vita a un torneo di padel a coppie miste, donando l’intero ricavato dalle iscrizioni alla Fondazione Airc, nell’ultima domenica del mese di ottobre tradizionalmente dedicato alla campagna per la ricerca contro il tumore al seno, simboleggiata dal nastro rosa.

La proprietà della struttura “Padel mania” ha sponsorizzato l’evento benefico, fornendo la disponibilità dei campi, maglie personalizzate e i premi per le due coppie vincitrici, consistenti in partite gratuite. Il torneo è stato vinto dalla coppia composta da Adriana Russo e Stefano Campisi, seguita dal duo formato da Federica Morello e Carmelo Salemi. Hanno preso parte alla cerimonia di premiazione, oltre a Sabrina Toscano, delegata del comitato Sicilia-Augusta dell’Airc, l’assessore allo sport Angelo Pasqua e il vicepresidente del consiglio comunale Biagio Tribulato.

“Ancora una volta il Rotaract – riferisce, a margine del torneo, la giovane presidente Federica Morello – insieme agli amici che hanno aderito all’iniziativa e con la preziosa collaborazione del comitato Sicilia-Augusta dell’Airc, ha potuto dare un contributo alla ricerca, un “match” che tutti dobbiamo provare a vincere“.