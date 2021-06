Primo piano Augusta, carabinieri arrestano un presunto pusher di

AUGUSTA – I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Augusta hanno arrestato un quarantenne augustano in flagranza dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo, su cui gravava già la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

È stato fermato nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale dai militari che, conoscendone i precedenti, hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare. Negli slip indossati dall’uomo i carabinieri hanno rinvenuto 6 dosi di marijuana del peso di 6 grammi circa e, all’interno del portabagagli dell’autovettura, due bastoni in legno della lunghezza di circa 70 centimetri e un’ascia.

I militari hanno quindi esteso la perquisizione anche alla residenza e al domicilio del quarantenne, abitazioni site rispettivamente in Augusta e Villasmundo (frazione di Melilli), nelle quali sono stati trovati complessivamente altri 43 grammi circa di marijuana, anch’essi suddivisi in dosi occultate all’interno dei mobili della cucina e del bagno, nonché due bilancini di precisione e altro materiale ritenuto idoneo al confezionamento dello stupefacente.

Oltre alle armi, anche la droga è stata sequestrata (vedi foto all’interno, ndr) e su di essa saranno esperite analisi volte a stabilirne il grado di tossicità.

(Foto di copertina: generica)