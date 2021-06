Eventi Augusta, per la Festa della musica torna lo spettacolo. Piazza Castello sarà a prova di Covid di

AUGUSTA – Il Comune di Augusta ha aderito alla Festa europea della musica che il 21 giugno, lunedì, segnerà l’inizio dell’estate con lo slogan “Squilli di musica e di vita!”. La prima volta dell’iniziativa in città risale al 2016, allora unica realtà aderente in provincia. La Festa della musica sarà per l’attuale amministrazione comunale il primo spettacolo di piazza e sarà a prova di misure anti-Covid.

“Un momento di speranza per la nostra città che vuole tornare alla normalità con responsabilità e sicurezza – riferisce il sindaco Giuseppe Di Mare – Abbiamo attivato un tavolo tecnico per affrontare l’organizzazione con la collaborazione di tutti i soggetti interessati: Forze dell’ordine, tecnici, impiegati comunali, professionisti del settore. Si tratta di un banco di prova per poter definire il ricco calendario di eventi che dovrà vedere animata nei mesi estivi la città nei suoi principali luoghi di aggregazione”.

Per l’evento, che a livello nazionale è sostenuto da Mibact e Siae, sarà allestito un palco in piazza Castello, ai giardini pubblici. Trenta artisti locali si esibiranno dalle ore 17 alle 23 per una serata all’insegna della musica in conformità alle indicazioni prescritte a livello nazionale.

“L’evento – dichiara l’assessore allo Spettacolo, Giuseppe Carrabino – si svolgerà in modo da rispettare rigorosamente le normative vigenti sull’uso della mascherina e sul distanziamento fisico, ed evitando assembramenti. Pertanto la piazza sarà delimitata con due accessi centrali e due uscite laterali, duecento posti a sedere con servizio d’ordine curato dai volontari della Protezione civile e dal personale della Misericordia. Per accedere all’area sarà necessario registrarsi e sottoporsi alla misurazione della temperatura“.

Nei giorni scorsi, nel salone di rappresentanza del palazzo comunale, il sindaco Di Mare e l’assessore Carrabino hanno incontrato tutti gli artisti (vedi foto di copertina, ndr) e concordato le loro esibizioni: ad alternarsi saranno gruppi musicali, band, cantautori, corali, oltre a dj, scuole di ballo e il corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”. La presentazione e l’animazione della serata saranno a cura del duo augustano Mirko e Peppe di “Ridicola 2.0”, con l’intervento di Massimo Bari.