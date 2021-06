Primo piano Augusta, premio concorso nazionale “Giornalisti in erba” per cinque studentesse del Ruiz di

AUGUSTA – Arriva un premio lusinghiero dal concorso “Giornalisti in erba“, indetto dall’agenzia di stampa nazionale Dire, per le studentesse Valentina Assenza, Elena Avola, Carla Bertuccio, Giulia Cirillo e Melissa Salis, della classe 4ªBL del Liceo scientifico delle Scienze applicate dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”.

Il titolo di questa edizione è stato “Dire donne, non solo l’8 marzo“. Tanti gli studenti di tutta Italia che hanno partecipato al contest firmato diregiovani.it, dedicato al valore della donna nella società e contro gli stereotipi di genere. La premiazione si è celebrata lo scorso 8 giugno da remoto in streaming sul canale Youtube di diregiovani.it e ha visto protagonisti, oltre al “Ruiz”, anche l’istituto “Brutium” di Cosenza e il liceo “Vico” di Napoli. Menzioni speciali sono andate inoltre ai lavori del “Minghetti” e dell’ “Avogadro” di Torino. Gli alunni vincitori riceveranno un attestato e un premio consistente in un buono Feltrinelli del valore di 50 euro.

Le studentesse del “Ruiz” sono state premiate per un lavoro corale dal titolo “L’emancipazione femminile nella letteratura”, un articolo con video allegato, in cui vengono passati in rassegna alcuni tra i nomi più illustri di donne che, con opere letterarie e attivismo, hanno segnato le coscienze e la cultura della loro epoca, oltre che delle generazioni future, percorrendo la strada comune dell’educazione di genere e della sensibilizzazione al rispetto della propria e dell’altrui identità. A fare da sfondo musicale, la canzone di Fiorella Mannoia “Nessuna conseguenza”, interpretata dalla studentessa Alessia Riera di 1ªAL. Al montaggio del video hanno contribuito, inoltre, gli studenti Lorenzo Strano di 4ªAL e Andrea Cianchino di 4ªBL.

La docente di Lettere del “Ruiz”, Cettina Baffo, che ha coordinato le alunne, commenta: “Questo premio testimonia l’attenzione e la sensibilità del nostro Istituto verso problematiche particolarmente delicate, come il riconoscimento della parità di genere e l’emancipazione femminile. La scuola è vincente solo se sensibilizza gli studenti all’impegno civile“.

Il video allegato all’articolo era già stato presentato e premiato al concorso “Liberi di esprimersi contro la violenza sulle donne”, promosso per l’8 marzo dal Centro antiviolenza “Nesea” di Augusta.