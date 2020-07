Primo piano Augusta, carabinieri in borghese al mercato rionale: denunciata ragazza per furto di

AUGUSTA – Nei giorni scorsi i carabinieri della locale stazione, in abiti civili, hanno effettuato un servizio antitaccheggio al mercato rionale della Borgata, in via Bruno Buozzi.

Nel corso della mattinata hanno sorpreso una giovane ventitreenne di Melilli mentre si appropriava di un abito da una delle rivendite ambulanti. La merce è stata immediatamente restituita al venditore.

La ragazza è stata infine denunciata in stato di libertà dai militari per l’ipotesi di reato di furto.

(Foto di copertina: generica)