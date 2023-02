Primo piano Augusta, celebrato il 142° anniversario dell’associazione filantropica liberale “Umberto I” di

AUGUSTA – Una festa, con tanto di torta finale, per celebrare il 142° anno dalla costituzione dell’associazione filantropica liberale “Umberto I”, il sodalizio in attività più antico di Augusta. Da diversi anni ha aperto al territorio la propria sede, dinanzi alla chiesa Madre, ospitando numerosi eventi in collaborazione con le realtà istituzionali e associative cittadine. Un aspetto evidenziato, ieri, dal presidente Mimmo Di Franco.

“Abbiamo discusso di strutture sportive, depuratore, porto, ospedale, truffe agli anziani, legalità“, ma anche di “Castello svevo, Hangar e zona archeologica, convento di San Domenico”, ha ricordato tra le tante conferenze con autorevoli relatori svolte in sede, intervallate dall’ospitalità puntualmente concessa a “giornata della Lilt, giornata Telethon, presentazione di libri“.

“Un ringraziamento al direttivo, ai soci della filantropica e a tutti gli amici che mi hanno sostenuto e continuano a sostenermi in questi anni di presidenza – ha concluso Di Franco – Infine, un ricordo affettuoso a tutti quei soci che sono venuti a mancare, nella nostra famiglia filantropica, in tutti questi anni. Grazie di cuore a tutti“.

All’evento, oltre a soci, stampa e alcuni ospiti, erano presenti il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha donato al sodalizio il nuovo gagliardetto della Città di Augusta, l’assessore Pino Carrabino, intervenuto anche per esprimere un plauso ai periodici interventi del presidente Di Franco su temi di interesse pubblico, “da pungolo per ogni amministrazione“.