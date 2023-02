Primo piano Mezza maratona della Concordia, Agostino Incari (Megara Running) 23° su quasi mille atleti di

AUGUSTA – Trasferta domenicale all’ombra della Valle dei Templi per una decina di atleti dell’Asd Megara Running, in occasione della diciannovesima edizione della “Mezza maratona della Concordia“. Prestazione di rilievo per Agostino Incari (nella foto di copertina), piazzese di origine ma augustano di adozione, classificatosi in 23ª posizione assoluta sui quasi mille podisti partecipanti.

Il master 40 del sodalizio megarese ha fermato il cronometro a 1h 24′ 45″, registrando un distacco di poco meno di 7 minuti dal vincitore della gara Salvatore Giordano (Asd Club Atletica Partinico). Nei primi cento anche i due master 50, Michele Pattavina giunto 81° con il tempo di 1h 31′ 17″ e Carmelo Casalaina, presidente del sodalizio locale, in 92ª posizione con 1h 32′ 04″.

Gli altri atleti dell’Asd Megara Running al traguardo, in ordine di arrivo, sono stati: Giuseppe Dragà, Domenico Di Mare, Marco Pattavina, Riccardo Tosti, Gaetano Scionti, Carmelo Morello e Domenico Mallo.

Contemporaneamente, domenica mattina, due podisti della Megara Running hanno corso la prestigiosa “Napoli city half marathon“, che ha visto nel capoluogo partenopeo oltre quattromila partecipanti: si tratta di Pietro Carriglio (198° nella categoria SM50) e Andrea Salerno (128° nella categoria SM60). Due dei più giovani del sodalizio, Alessio Vitellino e Gloria Solano, si sono invece misurati rispettivamente tra i cadetti e gli esordienti 10 nel campionato regionale di cross ad Avola.

“Abbiamo iniziato la stagione con tanto entusiasmo e si vedono anche ottimi risultati – commenta Carmelo Casalaina, presidente dell’Asd Megara Running – Continuiamo così a fare gruppo, cercando di coinvolgere più persone possibile. Fare sport fa bene alla salute e permette anche di socializzare. Le persone che ci seguono e che ci vedono allenare notano la passione che ci mettiamo durante la sessione di allenamenti“.