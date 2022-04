Primo piano Augusta, centro vaccinale anti-Covid a Punta Izzo verso la dismissione di

AUGUSTA – L’1 giugno prossimo, dopo cinque mesi di attività, sarà dismesso il centro vaccinale anti-Covid nella struttura del Crdd della Marina militare, all’interno dello stabilimento elioterapico di Punta Izzo, tornando alla destinazione originaria.

La concessione per pubblica utilità, da parte del comando Marisicilia all’Asp di Siracusa, scadrà infatti il 31 maggio prossimo e, al momento, non si prevede una proroga. Concluso lo stato di emergenza sanitaria il 31 marzo, l’Azienda sta attuando un piano di riorganizzazione dei centri di vaccinazione della provincia di Siracusa riconducendoli nell’ambito delle attività ambulatoriali distrettuali o delle strutture ospedaliere. Resta ferma la vaccinazione nelle farmacie territoriali, sei ad Augusta (clicca qui per l’elenco aggiornato).

Come espresso dalla direzione generale dell’Asp in occasione dell’inaugurazione del 3 gennaio scorso, la struttura di Punta Izzo era stata aperta con l’obiettivo di decongestionare l’ospedale “Muscatello”, rispetto alla stretta tra tamponi e vaccinazioni, e di contribuire ad accelerare il completamento del ciclo delle inoculazioni previste per ogni fascia d’età e categoria.

Nell’ampio centro allestito per la vaccinazione anti-Covid, sono passati migliaia di cittadini, tra i quali anche i bambini nel target 5-11 anni, che hanno usufruito di uno spazio dedicato con la presenza di pediatri e di un gruppo di clownterapia. La Marina militare, da gennaio, ha messo a disposizione anche proprio personale sanitario a supporto del personale Asp e il proprio laboratorio per processare circa duecento tamponi al giorno in più.