Eventi Augusta, Giornata della Terra, cineforum nelle scuole e piantumazione promossi da “Nuova acropoli” di

AUGUSTA – Domani, 22 aprile, si celebra la Giornata della Terra, o “Earth day”, in praticamente tutti i Paesi dell’Onu, per rivendicare un diritto etico a un ambiente sano, equilibrato e sostenibile. Ad Augusta è la sezione cittadina dell’associazione “Nuova acropoli“, unendo filosofia, cultura e volontariato, ad aver promosso iniziative sul tema, a partire da questo giovedì mattina.

Questo giovedì 21 aprile e venerdì 22 aprile, data “istituzionale”, verrà proiettato “Wall-E“, premio Oscar 2009 quale miglior film d’animazione, nelle classi terze elementari degli istituti comprensivi “Salvatore Todaro” e “Principe di Napoli”. Sabato 23 aprile, nel parco giochi adiacente all’Istituto comprensivo “Domenico Costa” (nella foto di repertorio in copertina), si svolgerà, in collaborazione con altre realtà del territorio, un pomeriggio dedicato alla piantumazione di alcuni alberi di ulivo, con “giochi ecologici” per bambini e adulti, stand e la conclusiva danza popolare che coinvolgerà tutti i partecipanti per ringraziare la Terra.

“Quello che oggi sembra essere un tema sempre più sentito e approfondito anche dai più giovani – si legge nella nota di “Nuova acropoli” di Augusta – è in realtà un argomento che è sempre stato centrale nell’azione sociale e continuativa promossa da Nuova Acropoli a livello mondiale. Attraverso una formazione culturale dal risvolto concreto, i volontari risvegliano il proprio sentimento di appartenenza alla collettività e al pianeta che ci ospita e conducono azioni costanti per garantirne il miglioramento. Sono diverse le aree verdi adottate dall’organizzazione, le pulizie ecologiche, le opere di riqualificazione urbanistica e naturalistica collezionate nel corso degli anni“.

Tra le diverse attività volontarie, ricordiamo la pulizia straordinaria in alcune aree delle ex saline Regina svolta lo scorso febbraio e la riqualificazione di parte della ringhiera del lungomare Rossini-Granatello eseguita lo scorso agosto col sostegno di enti del territorio.

“Il messaggio che si intende veicolare – prosegue la nota – affonda le sue radici nella tradizione umana che riconosce alla Terra il ruolo di Madre, in quanto fonte di nutrimento e culla dell’umanità. Da sempre da questa consapevolezza sono nati nei secoli sentimenti come la gratitudine, l’appartenenza, il rispetto, atteggiamenti di attenzione, di difesa e di riguardo nei confronti della Natura e dei suoi frutti“.