Primo piano Augusta, certificazioni di lingua inglese Cambridge ad alunni primaria del “Costa” di

AUGUSTA – Sono stati consegnati 44 attestati di certificazione di lingua inglese “Cambridge” agli alunni delle classi terza e quarta della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Domenico Costa”, un traguardo che testimonia l’efficacia del metodo didattico adottato. La cerimonia di consegna si è svolta a fine novembre nei locali del plesso Polivalente, alla presenza della dirigente scolastica Valentina Lombardo, della referente del centro autorizzato “Cambridge” di Siracusa, degli alunni, dei docenti e dei genitori.

L’istituto “Costa” ha inoltre ottenuto il riconoscimento Cambridge english preparation centre per la competenza acquisita degli alunni e dei docenti nell’ambito delle certificazioni d’inglese, inoltre il Sezioni Cambridge english per la scuola dell’infanzia a conferma della ultradecennale esperienza della scuola nell’insegnamento dell’inglese già a partire dalla tenera età.

La scuola ha altresì ricevuto la candidatura al prestigioso evento nazionale Preparation centre awards, che si svolge annualmente presso l’Ambasciata Britannica a Roma e che premia le eccellenze italiane nell’insegnamento della lingua inglese.

“Questi riconoscimenti – ha dichiarato la dirigente scolastica Valentina Lombardo – premiano l’impegno di tutta la nostra comunità scolastica e confermano la validità del percorso intrapreso nell’insegnamento delle lingue straniere. Siamo orgogliosi di offrire da sempre, attraverso fondi europei ed Erasmus, ai nostri studenti opportunità formative di alto livello per il conseguimento delle certificazioni d’inglese e le relative competenze in lingua straniera, competenze che poi mettono in atto partecipando alle numerose mobilità studentesche Erasmus organizzate dalla nostra scuola“.

Nell’ambito, inoltre, sia delle mobilità Erasmus del personale docente che all’interno del progetto ministeriale sulle “Competenze Stem e multilinguistiche nelle scuole statali” (decreto ministeriale 65/2023), diversi docenti dell’istituto hanno partecipato a corsi di inglese e sul Clil (Content and language integrated learning), come viene reso noto dall’istituto comprensivo, in previsione di avviare una sperimentazione sulla metodologia didattica che consiste nell’insegnare i contenuti di una materia scolastica in una lingua straniera, rafforzando così le competenze del corpo docenti e degli studenti.