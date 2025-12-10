Primo piano Augusta, Di Mare esulta per Niciforo in consiglio provinciale: “Piena sintonia con Giansiracusa” di

AUGUSTA – Il sindaco Giuseppe Di Mare ha espresso soddisfazione per il prossimo ingresso di Marco Niciforo nel Consiglio provinciale di Siracusa, dopo che lo scorso aprile era risultato primo dei non eletti (ottavo su dodici candidati nella lista più votata) alla consultazione di secondo livello, lasciando Augusta senza rappresentanti all’ex Provincia.

La dichiarazione è stata diffusa con una nota ufficiale stamani, l’indomani dell’annuncio delle dimissioni del consigliere provinciale Giuseppe Vinci, attuale presidente del Consiglio comunale di Francofonte in quota Democrazia cristiana, che adesso consente nella lista di maggioranza “Michelangelo Giansiracusa presidente – Comuni al centro“ l’avvicendamento avallato dal deputato regionale Dc, Carlo Auteri.

Nella nota stampa, il primo cittadino sottolinea: “Sono particolarmente contento per l’ingresso di Marco Niciforo nel Consiglio provinciale del Libero Consorzio comunale di Siracusa. È una persona capace, seria e competente, che in questi anni ha sempre dimostrato grande vicinanza alla mia Amministrazione e un impegno costante per la crescita della nostra città“.

Di Mare aggiunge: “Sono certo che porterà un contributo importante allo sviluppo dell’intero territorio provinciale, in piena sintonia con il lavoro che sta svolgendo il presidente Michelangelo Giansiracusa“. Un’affermazione politicamente di rilievo per il sindaco di Fratelli d’Italia, partito che esprime due consiglieri provinciali i quali, insieme a Forza Italia e Partito democratico, sono all’opposizione di Giansiracusa.

Con il subentro di Niciforo, Augusta torna ad avere un rappresentante in seno al Consiglio provinciale, dopo il commissariamento per undici anni dell’ex Provincia regionale che fu tra gli enti intermedi aboliti con apposita norma dell’Ars. Lo stesso sindaco ne evidenzia il valore politico affermando: “Con l’ingresso di Marco Niciforo, Augusta torna ad avere una rappresentanza diretta nel Libero Consorzio, e questo è un segnale significativo“.

Il primo cittadino rimarca che Niciforo è attualmente l’unico augustano tra i rappresentanti provinciali e sottolinea: “La sua elezione è anche il risultato del forte consenso ricevuto in Consiglio comunale ad Augusta, dove il suo lavoro è stato sempre riconosciuto e apprezzato“.

Nel passaggio conclusivo della dichiarazione, il sindaco ribadisce la propria fiducia nel neo consigliere provinciale: “Sono certo che Marco saprà rappresentare Augusta con l’impegno e il senso di responsabilità che lo contraddistinguono“.