Primo piano Karate, Venice Cup 2025, le sorelle augustane Cavallaro conquistano argento internazionale di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Augusta e la Rembukan Karate Villasmundo protagoniste alla Venice Cup 2025, trentunesima edizione di una delle competizioni internazionali più prestigiose del panorama europeo del karate, che si è svolta nei giorni scorsi al Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia) con la partecipazione di 240 atleti provenienti da 38 nazioni.

Una manifestazione di altissimo livello che ha visto distinguersi due atlete augustane doc, le sorelle Federica e Francesca Cavallaro, protagoniste entrambe con la conquista di due prestigiose medaglie d’argento. Per la Rembukan di Villasmundo del maestro augustano Marcello Di Mare ha gareggiato Federica Cavallaro, mentre la sorella Francesca da anni è una delle atlete di punta del Gruppo sportivo Fiamme Oro di Roma. Pur appartenendo a società diverse, entrambe le Cavallaro, figlie d’arte, hanno confermato il valore della scuola del maestro Di Mare.

Federica Cavallaro, 24 anni, ha affrontato la categoria -68 kg senior di notevole qualità tecnica, superando con determinazione tre avversarie internazionali in rappresentanza rispettivamente di Algeria (12-4), Kosovo (3-1) e Croazia (3-2). In finale ha incontrato l’atleta scozzese che si è imposta per 4-0, ma il percorso di Federica resta di assoluto rilievo, coronato dall’argento.

Nella categoria -61 kg senior è salita sul podio anche Francesca Cavallaro, 28 anni, che ha disputato una gara concreta e determinata, vincendo i primi tre incontri rispettivamente contro le atlete provenienti da Scozia (5-3), Slovenia (7-4) e Azerbaigian (3-2). In finale ha ceduto all’atleta ungherese per 5-1, conquistando comunque la medaglia d’argento che conferma il suo valore nel panorama nazionale e internazionale.

A conclusione dell’evento, il maestro Marcello Di Mare con orgoglio e soddisfazione ha dichiarato: “È stata una giornata straordinaria. Federica, atleta della nostra Rembukan e augustana come la sorella Francesca, ha dimostrato una maturità tecnica che ripaga pienamente il suo impegno. Francesca, gareggiando con le Fiamme Oro ha confermato tutto il suo enorme talento. Entrambe hanno affrontato avversarie di altissimo livello mantenendo determinazione e spirito combattivo. Questi due argenti, per noi, valgono oro“.