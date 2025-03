Primo piano Augusta, ci sarà viale Gianni D’Anna nei giardini pubblici di

AUGUSTA – A 6 anni dalla prematura scomparsa, si avvia l’iter per intitolare un viale al giornalista Gianni D’Anna e segnatamente il belvedere nel lato di levante (sud-est) dei giardini pubblici adiacente al parco giochi e che conduce al cosiddetto “sidili o cuocciu”.

La giunta comunale ha ufficialmente dato mandato al sindaco Giuseppe Di Mare, con delibera approvata oggi, affinché ottenga l’autorizzazione prefettizia per l’attribuzione della denominazione al vialetto alberato.

Viene sostanzialmente accolta la proposta, formalizzata con nota protocollata il 17 dicembre 2021, da parte di quindici tra giornalisti, editori (tra cui il gruppo editoriale de La Gazzetta Augustana.it) e ambientalisti augustani di voler ricordare e onorare la memoria di Gianni D’Anna intitolandogli un’area pubblica.

Il suggerimento, però, era quello di prendere in considerazione il lato di nord-ovest dei giardini pubblici (come riporta, pertanto erroneamente, l’oggetto della delibera odierna), auspicandone la riqualificazione, giacché tale belvedere è rivolto all’ex Hangar per dirigibili a cui il compianto giornalista dedicò progetti di valorizzazione e smisurata passione.

Il giornalista Gianni D’Anna scomparve improvvisamente il 19 dicembre 2018, all’età di 61 anni. Fondatore e direttore delle prima testata online cittadina, Augustaonline.it, precursore dell’informazione telematica, ha collaborato per anni con i maggiori quotidiani regionali. Fu tra i fondatori dell’associazione di fotoamatori “Augusta photo freelance“.

Imputato di un lungo processo penale con l’accusa di diffamazione aggravata perché a mezzo stampa, per aver definito in un titolo “vergognosa” l’archiviazione di una clamorosa inchiesta sull’inquinamento della rada megarese, ottenne l’assoluzione un mese dopo la sua morte. Il 17 gennaio 2019, la Corte di Cassazione annullò senza rinvio la condanna sentenziata dal giudice di primo grado e confermata in appello, riconoscendo i presupposti dell’esercizio del diritto di critica.