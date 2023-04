Primo piano Augusta, ciclo di disinfestazioni e derattizzazioni nel territorio: ecco il calendario di

AUGUSTA – Partirà dall’Isola, nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 aprile, un ciclo primaverile di disinfestazioni del territorio da insetti volanti e striscianti. A eseguirlo, fino a venerdì 28 aprile, personale della “Megarambiente”, l’associazione temporanea di imprese (ati) che gestisce il servizio comunale di igiene urbana.

Tale ciclo di disinfestazioni è specifico per zanzare, larve, blatte, scarafaggi, vespe, mosche, cimici, e si svolgerà dalle ore 23,30 alle 5 del giorno successivo, per cui nelle ore interessate è consigliabile tenere chiusi gli infissi e in casa gli animali domestici.

Il calendario diramato dal Comune, nel quale non sono precisati i quartieri, prevede disinfestazioni notturne: lunedì 24, mercoledì 26 aprile, giovedì 27, venerdì 28 aprile nella suddetta fascia oraria.

Quanto alle derattizzazioni programmate, sono in corso di svolgimento in tutto il territorio tra ieri e questo martedì 18 aprile, a partire dalle ore 8 fino a conclusione, le relative operazioni comprendenti la ricarica delle esche per i roditori. Nelle scuole cittadine verranno effettuate lunedì 24 e mercoledì 26 aprile, sempre dalle ore 8 fino a conclusione.

