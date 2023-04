Primo piano Giochi matematici del Mediterraneo, otto studenti augustani in finale nazionale di

AUGUSTA – Sono otto gli studenti di scuole augustane che hanno ottenuto il pass per la finale nazionale della tredicesima edizione dei Giochi matematici del Mediterraneo, evento che ha interessato circa 270mila alunni in tutta Italia e perfino in Croazia dal terzo anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di secondo grado.

La finale di area (provincia di Siracusa) si è svolta in presenza lo scorso sabato 11 marzo, nel plesso dell’istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta, unica sede per il Siracusano, con quasi quattrocento alunni coinvolti. La finalissima, invece, si terrà nella cittadella universitaria di Palermo la prossima domenica 14 maggio.

Qui di seguito i qualificati augustani alla finale nazionale, per categoria, con la posizione utile conquistata nella finale provinciale. Nella categoria P3 (terzo anno, scuole primarie), prima classificata Giorgia Megna dell’istituto comprensivo “Todaro”; nella categoria S1 (primo anno, scuole secondarie di primo grado), terza Francesca Saia dell’istituto comprensivo “Principe di Napoli”; nella categoria S2 (secondo anno, scuole secondarie di primo grado), terzo Francesco Piazza, del “Principe di Napoli”.

Nella categoria S4 (primo anno, scuole superiori), si sono classificati primo Giorgio Belluso e terzo Francesco Leonardi, entrambi del Liceo “Megara”; nella categoria S5 (secondo anno, scuole superiori), primo Daniele Gaeta dell’istituto superiore “Arangio Ruiz”, che è anche fresco finalista nazionale dei campionati di astronomia; nella categoria S6 (terzo anno, scuole superiori), prima Elena Spinali del “Megara” e terza Emanuela Cirillo del “Ruiz”.

I Giochi matematici del Mediterraneo, da quest’anno tra le competizioni per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione, vertono sulla risoluzione di quesiti matematici, scelti dall’Aipm (Accademia italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guido”), che da diversi anni organizza i Giochi con lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, in modo da stimolarli a gareggiare con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva e a sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica.

(Nella foto di repertorio in copertina: coppe in palio per i Giochi matematici del Mediterraneo, edizione 2020)